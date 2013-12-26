"Майдан" зовет в четверг пикетировать МВД

"Общество должно держать на контроле расследование этого циничного преступления, когда хрупкая девушка была жестоко избита тремя отморозками. Общество должно требовать от МВД установления и обнародования имен не только исполнителей, но и заказчиков этого избиения", - сообщили в Совете ВО "Майдан".

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Начало пикета в 9.00. Адрес - улица Богомольца, 10

Напомним, известная украинская журналистка Татьяна Чорновил была избита 25 декабря. Президент Украины Виктор Янукович поручил Захарченко срочно принять все необходимые меры для расследования избиения журналистки.

По данным МВД, в деле об избиении журналистки пока фигурирует три человека, двое из которых уже задержаны.

Милиция отрабатывает ряд версий нападения на Чорновил, среди основных - ее профессиональная деятельность, ДТП и возможные провокации со стороны определенных лиц.