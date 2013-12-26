В Ровно журналисты выразили возмущение избиением Чорновол

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции выстроились возле памятника Тарасу Шевченко в колонну. В руках они держали плакаты: «Я следующий?», «Ответ за нами» и фотографии избитых журналистов.

В протестной акции приняли участие работники средств массовой информации всех форм собственности. Они требовали тщательного расследования фактов избиения журналистов, наказания и отставки лиц, причастных к этому, гарантий недопущения подобного в будущем и обеспечение со стороны властей условий для исполнения работниками СМИ своих профессиональных обязанностей.

Как сказал УНИАН председатель областной организации Национального союза журналистов Украины Дмитрий Тарасюк, журналисты Ривненской области намерены активно отстаивать свои права и готовы к новым акциям протеста. Они поддерживают требование НСЖУ об отставке министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Как сообщал УНИАН, журналистку и активистку Евромайдана Чорновол жестоко избили неизвестные в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе под Киевом. Они находится в реанимации. Министр внутренних дел Виталий Захарченко сообщил, что установлены трое причастных к нападению на общественную активистку, двое из них задержаны.