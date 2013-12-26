Брат Чорновол: семья была готова к насильственной реакции на ее деятельность

"На самом деле моя семья ждала этого уже в течение 2 месяцев. Потому что Татьяна писала правду, потому что Татьяна никогда не боялась, она шла впереди ", - сказал Виктор Чорновол Радио Свобода.

По теме: В Броварах нашли автомобиль злоумышленников, которые избили Черновол (видео)

"Дай Бог, чтобы это было последнее такое избитое лицо в Интернете, чтобы Янукович сделал выводы, понял, каково его окружение и отправил в отставку этих людей. Это - единственно правильное решегие, которое он может сейчас сделать. Иначе он берет на себя ответственность за это" , - отметил он.

"Это - система, мы не можем сказать , что это - случай. Если это система, значит, ее кто-то возглавляет. И этот человек известен нам: это - Виктор Янукович", - добавил брат Татьяны Чорновол.

Напомним, известная украинская журналистка Татьяна Чорновил была избита 25 декабря. Президент Украины Виктор Янукович поручил Захарченко срочно принять все необходимые меры для расследования избиения журналистки.

По данным МВД, в деле об избиении журналистки пока фигурирует три человека, двое из которых уже задержаны.

Милиция отрабатывает ряд версий нападения на Чорновил, среди основных - ее профессиональная деятельность, ДТП и возможные провокации со стороны определенных лиц.