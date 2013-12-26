В Броварах нашли автомобиль злоумышленников, которые избили Черновол (видео)

Об этом на своей странице в Твиттере написал журналист "5 канала" Святослав Цеголко.

"Авто отморозков, избивших Черновол нашли в Броварах на улице Олимпийская 2а. Имею контактную человека, направит журналистов", - написал Цеголко.

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Через некоторое время он дописал: "Один из оперативниквв проговорился свидетелям, что в милиции есть ключи от найденного авто. Машину оставили с ключами?"

Сейчас УНИАН не удалось получить комментариев от правоохранителей о местонахождении автомобиля, в котором находились лица, которые избили журналистку Татьяну Чорновол.

В то же время, как сообщили очевидцы, этот автомобиль в Броварах появился сегодня ближе к вечеру. Ранее его никто из местных жителей не видел.

Территория примерно с 23.00 на месте парковки иномарки, которая находится в розыске, окружена плотными кордонами милиции, через которые не пропускают никого, в том числе и представителей СМИ.

Также на авто присутствуют номерные знаки, которые зафиксировал видеорегистратор в автомобиле Черновол.