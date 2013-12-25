Охота на майдановцев: хроника насилия - ВВС

В ночь католического Рождества с 24 на 25 декабря возле Киева произошло жестокое нападение на известную журналистку, общественную активистку и участницу Евромайдана Татьяну Черновол, сообщает BBC Украина.

Как рассказала сама потерпевшая, когда она возвращалась домой по Бориспольскому шоссе, ее автомобиль протаранили неизвестные. Она пыталась убежать, побежав от машины, однако нападавшие догнали ее и избили. Татьяна Черновол сейчас находится в реанимации, а фотографии искалеченной женщины шокируют.

Милиция начала расследование, а Генеральный прокурор Виктор Пшонка пообещал сообщить о результатах расследования до вечера 25 декабря.

Этой же ночью в Харькове неизвестные напали на одного из организаторов Евромайдана Дмитрия Пилипца, жестоко избили и нанесли 12 ножевых ранений. Он также находится в тяжелом состоянии в больнице.

Эти события оказались самыми вопиющими из всех нападений и избиений активистов, которые в течение последнего месяца участвовали в Евромайдане. Кроме того, 15 декабря неизвестные избили журналиста Юрия Кота, который днем ранее работал ведущим митинга в поддержку власти.

Журналистские организации уже выразили свое возмущение по поводу нападений на журналистов, правозащитники призвали уполномоченного по правам человека Валерию Лутковскую вмешаться в ситуацию, а милицию - начать эффективно расследовать нападения на активистов.

Избитые активисты и журналисты

Как указано в совместном обращении правозащитных организаций "Поступ", "ЛаСтрада - Украина" и "Дія" к Лутковской, первое нападение на активиста произошло уже 22 ноября в Феодосии. Тогда был избит организатор местной акции протеста Сергея Мокренюк. 27 ноября неизвестные повредили ему автомобиль.

25 ноября неустановленная милицией группа лиц напала на палаточный городок Евромайдана в Днепропетровске, в результате чего травмы получил организатор протеста Сергей Романенко и еще шесть митингующих. Сотрудники милиции во время нападения стояли в стороне и не вмешивались в ситуацию.

В ночь на 30 ноября в Киеве бойцы спецподразделения "Беркут" жестоко избили несколько сотен участников Евромайдана, вследствие чего десятки людей оказались в больницах с тяжелыми травмами. Ни один работник милиции за это до сих пор не наказан.

Этой же ночью в Одессе избили соорганизатора местного Евромайдана Максима Кицюка.

21 декабря в Киеве произошло вооруженное нападение на активиста инициативы "Дорожный контроль" Владимира Моралова, в результате которого он был госпитализирован с огнестрельным ранением грудной клетки. Нападавшие также сожгли его автомобиль. При этом активист "Дорожного контроля" Андрей Дзиндзя сих пор находится за решеткой за участие в протестах 1 декабря.

22 декабря в Житомире напали на главу местной ячейки "Демократического Альянса", которая является активным организатором акций протеста, Дмитрия Ткачука. Ранее 23 и 28 ноября в Житомире дважды избит редактор газеты "20 минут" Влад Пучич, а 15 декабря избили главу местной ячейки ВО "Свобода" Виктора Брокарева.

Сожженные автомобили

27 ноября в Киеве был сожжен автомобиль лидера движения "Общее дело" Александра Данилюка, который был одним из лидеров столичного Евромайдана.

6 декабря в Луганске сгорел автомобиль адвоката и соорганизатора акций протеста Евромайдана Игоря Чудовского. 16 декабря в Ужгороде сожгли автомобиль организатора местных протестов Ярослава Шафара.

В субботу 21 декабря в Симферополе был разбит автомобиль сокоординатора крымского Евромайдана Сергея Ковальского, припаркованный под домом.

21 декабря в городе Арциз Одесской области сгорел автомобиль активиста Евгения Буркута, на котором он возил в Киев желающих принять участие в акциях протеста.

Ночью 23 декабря в Харькове сожгли автомобиль, который митингующие использовали для организации местного Евромайдана. 13 декабря в этом городе сожгли микроавтобус, которым перевозили оборудование для Евромайдана. 20 декабря в Харькове разгромили помещение местной "Просвиты", где размещался штаб Евромайдана.

На данный момент представители оппозиции указывают на целенаправленную кампанию власти по преследованию активистов, а депутат от Партии регионов Елена Бондаренко отметила, что часть вины за нападения лежит на самой оппозиции.

Сейчас тысячи активистов Евромайдана собрались у здания МВД с требованием отставки министра Виталия Захарченко за бездействие. Президент Виктор Янукович и спикер парламента Владимир Рыбак призвали милицию как можно быстрее разобраться с нападениями на активистов и журналистов.