В 2014 году Рыбак намерен посетить все регионы Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о взаимодействии ВР и органов местного самоуправления.

Рыбак отметил, что в этом году он имел возможность посетить десять регионов Украины. “Я хочу в будущем году, в 2014, проехать все регионы Украины”, - сказал он.

Председатель ВР отметил, что при посещении регионов Украины у него проходят встречи на предприятиях и с местными депутатами, с которыми он обсуждает проблемные вопросы регионов. А по возвращении в Киев Рыбак подписывает соответствующие письма в разные инстанции, в частности, в Кабмин, помогая с решением социально-экономических проблем регионов.

Рыбак также добавил, что во время встречи с депутатами призывает их “не брать пример с Верховной Рады Украины”, когда большинство и оппозиция не поддерживают законы друг друга.