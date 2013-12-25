Посольство Грузии обратилось к Украине с официальной нотой из-за "списка Царева"

Об этом в эфире телеканала "Украина" сообщил грузинский посол Михеил Уклеба, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы обратились с официальной нотой к министерству иностранных дел Украины, ожидаем официального ответа", - сказал посол.

Тем временем ранее во вторник глава украинского МИД Леонид Кожара подчеркнул, что возглавляемое им ведомство не имеет полномочий принимать решения относительно разрешения или запрета иностранным гражданам въезжать на территорию страны.

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В украинских СМИ на днях появилась информация об инициативе депутата от Партии регионов Олега Царева запретить въезд в Украину 36 иностранцам, среди которых значится и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которые подозреваются этим политиком в намерении "дестабилизировать ситуацию в Украине".

Кожара сообщил, что в соответствии с украинским законодательством запрещать въезд в страну, в случае наличия для этого достаточных оснований, могут уполномоченные органы, среди которых Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел, Госпогранслужба страны и Государственная служба миграционного контроля.

"Если МИД нет в этом перечне, то министерство не имеет права принимать такие решения", - сказал глава внешнеполитического ведомства.