Суд отказал оппозиционеру Левченко в пересчете голосов на 15 участках в округе № 223

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», отметив, что соответствующее решение суд принял 23 декабря.

По данным партии, отказ суд мотивировал тем, что членов участковых избирательных комиссий, которые подписывали акты о выявленных нарушениях, нельзя считать избирателями Шевченковского района, которые имеют право, по закону, подписывать акты о выявлении нарушений во время подсчета голосов.

Представитель Левченко в суде Степан Кударенко, комментируя решение суда, отметил: «Ссылка суда на то, что члены УИК, в понимании избирательного закона, не являются избирателями, а значит, не имеют права подписывать акт о нарушении, не согласуется со статьями 2 и 26 Закона «О выборах народных депутатов Украины», которые устанавливают, что в состав обычного или специального избирательного участка могут входить избиратели, которые проживают в пределах территории Украины.

К тому же, важным является то обстоятельство, что избирательный закон указал исчерпывающий перечень лиц, имеющих право присутствовать во время подсчета голосов, и этот перечень не предусматривает возможность избирателя присутствовать во время подсчета голосов на избирательном участке».

Вместе с тем, отметил Кударенко, «неприемлемой является ссылка суда на тот факт, что якобы члены УИК не отметили отдельного мнения в итоговом протоколе, поскольку суд не привлекал и не исследовал такие доказательства. А потому утверждение об «отсутствии отдельного мнения» конкретного члена УИК в протоколе является надуманным и не подтверждается никакими доказательствами».

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2013 года в Украине состоялись повторные выборы народных депутатов в 5 одномандатных избирательных округах.

По данным ЦИК, в 223-м столичном округе на повторных выборах в Верховную Раду победил самовыдвиженец Виктор Пилипишин, который набрал 44,89% голосов избирателей (или 34 тыс. 684 голосов).

На втором месте - единый кандидат от оппозиции Юрий Левченко (ВО «Свобода»), у которого 40,58% (31 тыс. 358 голосов). За ним идут самовыдвиженка Татьяна Мунтян с 3,29% голосов, представитель партии "Русский блок" Олесь Бузина с 3,11% голосов избирателей и самовыдвиженец Андрей Левченко с 1,87%.

Остальные кандидаты в этом округе набрали менее 1% голосов избирателей.

Всего в 223-м округе баллотировалось 70 кандидатов.