Ученые готовятся пикетировать Кабмин, их возмутил уровень финансирования в следующем году
Кабмин не предусмотрел увеличение финансирования ученых в 2014 году. Как было 2,66 миллиардов гривен в текущем году, так и осталось.
В этом году с такими суммами каждый четвертый сотрудник Академии наук сидел в неоплачиваемом отпуске или имел сокращенный рабочий день, сообщает ТСН.
С 1 января ситуация может еще ухудшиться, так как при отсутствии госбюджета НАНУ имеет в первом квартале лишь 75% средств на зарплату.
По теме: В НАНУ назвали Украину полицейским государством, где жалеют денег на науку
Кандидаты и доктора наук говорят: для нормального существования в области теорий и исследований им нужно минимум 4 миллиарда гривен. Они приводят пример силовых структур. За 5 последних лет финансирование Генпрокуратуры возросло втрое, милиции - почти вдвое, а Академии наук - на 44%.
"Были опасения, что 24 декабря Верховная Рада могла уже и проголосовать этот бюджет. Ну, слава Богу, его отложили вроде как до 17 января. Следовательно, и у нашего профсоюза будет время устроить свой собственный майдан под зданием Кабмина", - заявил председатель профсоюза НАНУ Анатолий Широков.