Ученые готовятся пикетировать Кабмин, их возмутил уровень финансирования в следующем году

В этом году с такими суммами каждый четвертый сотрудник Академии наук сидел в неоплачиваемом отпуске или имел сокращенный рабочий день, сообщает ТСН.

С 1 января ситуация может еще ухудшиться, так как при отсутствии госбюджета НАНУ имеет в первом квартале лишь 75% средств на зарплату.

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Кандидаты и доктора наук говорят: для нормального существования в области теорий и исследований им нужно минимум 4 миллиарда гривен. Они приводят пример силовых структур. За 5 последних лет финансирование Генпрокуратуры возросло втрое, милиции - почти вдвое, а Академии наук - на 44%.

"Были опасения, что 24 декабря Верховная Рада могла уже и проголосовать этот бюджет. Ну, слава Богу, его отложили вроде как до 17 января. Следовательно, и у нашего профсоюза будет время устроить свой ​​собственный майдан под зданием Кабмина", - заявил председатель профсоюза НАНУ Анатолий Широков.