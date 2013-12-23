Ходорковский заявил, что «вероятно» будет жить в Швейцарии

Ходорковский при этом добавил, что намерен обсудить со своей супругой Инной вопрос возможного переезда в Швейцарию, по информации Bloomberg сообщает РИА Новости.

Агентство также сообщает, что супруга Ходорковского, как ожидается, во вторник прибудет в Германию.

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Ранее Ходорковский заявлял, что пока не знает, как долго останется в Германии, и даже еще не посоветовался на этот счет со своей семьей. По его словам, ему дали визу на год.

Указ о помиловании Ходорковского президент России подписал в пятницу, и в тот же день экс-глава ЮКОСа вышел на свободу. Срок его заключения — 10 лет 10 месяцев — истекал в августе 2014 года. Сразу после освобождения Ходорковский на частном самолете прилетел в Берлин.