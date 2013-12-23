В Киеве на выходных горели семь автомобилей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в г. Киеве, возникали пожары в Оболонском, Печерском и Дарницком районах.

Так, первое сообщение о пожаре в автомобиле поступило на пункт связи службы спасения «101» 21 декабря в 22.17. На проезжей части Кольцевой дороги в автомобиле ВАЗ возник пожар. ВАЗ сгорел полностью.

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На следующий день в 00.39 спасатели выехали на тушение автомобиля Daewoo Lanos, загоревшегося во время движения по бул. Дружбы народов, 3. Огонь повредил моторный отсек.

В тот же день в 18.50 тушили пожар в автомобиле Mercedes ML 270, который загорелся во дворе 16-этажного жилого дома по ул. Драгоманова, 22. Пожар возник из-за технической неисправности транспортного средства. Огнем поврежден моторный отсек, лакокрасочное покрытие капота.

Через три часа спасатели выехали на тушение пожара в автомобиле Ford Transit. Пламя перекинулось на соседние автомобили ВАЗ-2101, Toyota, Nissan. В 22.43 пожар был ликвидирован. Ford Transit сгорел полностью, в автомобиле ВАЗ 2101 повреждены лакокрасочное покрытие, обшивка салона, в автомобиле Toyota повреждены лакокрасочное покрытие, левое заднее крыло, бампер, фара, в автомобиле Nissan повреждены задняя фара и лакокрасочное покрытие.