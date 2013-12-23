Гриценко: На новом "Майдане" слишком много политиков

Об этом заявил нардеп от "Батькивщины" Анатолий Гриценко, сообщает Украинская правда.

"Вопрос "кто формировал персональный состав Совета Майдана" - не знаю. Думаю, лидеры оппозиции, отдельные общественные организации и работники штаба", - отметил Гриценко.

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По его мнению, состав Совета должен выглядеть несколько иначе - "с обязательным включением в состав моральных авторитетов общества, членов инициативы" Первого декабря", с большим представительством общественных активистов".

"И с минимальным представительством партийно-депутатского корпуса - 6 человек вместо нынешних 18, а также при участии лидеров студенчества", - добавил Гриценко.

При этом он отметил: "Предлагали ли мне войти в состав Совета Майдана? Нет, не предлагали. Что я буду делать дальше? То же, что делал до сих пор".

Вместе с тем Гриценко заявил, что поддерживает объявленный состав Совета Майдана. "Евромайдан утвердил состав Совета, значит, он получил мандат от народа и теперь должен работать - вырабатывать стратегию, тактику, планы действий, организовывать протестные акции".