BBC: Ходорковский встретился с сыном и ждет родителей

Представитель г-на Ходорковского Ольга Писпанен подтвердила эту встречу, которая состоялась в берлинском отеле "Адлон", где остановился экс-глава ЮКОСа Ходорковский, сообщает BBC Украина.

Она также сказала, что родители 50-летнего Ходорковского в субботу должны прилететь из Москвы в Берлин, чтобы встретиться с сыном.

Г-жа Писпанен также сообщила, что в воскресенье в 11 утра по местному времени (12:00 по Киеву) г-н Ходорковский даст пресс-конференцию.

В четверг президент России Владимир Путин удивил россиян, объявив, что собирается помиловать Михаила Ходорковского, который обратился к нему с соответствующей просьбой.

А утром в пятницу Ходорковского освободили из колонии в Карелии, и уже вечером он прибыл в Берлин.

Сам Ходорковский в заявлении, опубликованном на сайте его пресс-центра, подтвердил обращение к Владимиру Путину с просьбой о помиловании.

"12 ноября я обратился к Президенту России с просьбой о помиловании в связи с семейными обстоятельствами и рад положительному решению. О признании вины вопрос не ставился", - говорится в заявлении бывшего владельца ЮКОСа.

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Немецкий политолог Александр Рар, который накануне сопровождал бывшего главу МИД Германии Ганса-Дитриха Геншера, встречавшего в аэропорту Михаила Ходорковского, рассказал bbcrussian.com, что экс-глава ЮКОСа выглядел счастливым, "очень радовался, но видно было, что он очень устал в лагере".

"Главное, что ему хочется - пообщаться с родным. Он все время "висел" на телефоне, разговаривал с родными и друзьями, как в машине, так и позже в гостинице, - заявил Рар. - Геншер провел очень хлопотлитвую работу, это была тайная дипломатия, которая все еще работает между странами. Так было всегда, не только лидеры между собой общаются".

Ходорковский прибыл в Берлин на частном самолете компании OBO Bettermann из Санкт-Петербурга, куда его доставили вертолетом из колонии. По информации Die Welt, самолет Ходорковскому заказал лично Ганс-Дитрих Геншер.

"Правительство Германии ценит усилия бывшего федерального министра Геншера, который провел огромную закулисную работу для успеха этого дела", - заявил пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель.

По предварительным данным, из Германии Ходорковский отправится в Швейцарию, где находится его жена.