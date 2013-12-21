В Кремле заявили, что Ходорковский может свободно вернуться в Россию

Помилованный указом президента РФ экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, который после освобождения из колонии в пятницу улетел в Германию, волен вернуться на родину, сказал агентству Франс Пресс в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Он свободен вернуться в Россию. Абсолютно", — приводит агентство слова Пескова. Согласно сообщению, Песков не уточнил, существуют ли какие-либо условия, связанные с освобождением Ходорковского.

Песков также сообщил, что Ходорковский написал два письма: одно короткое официальное, второе — расширенное и персональное. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин получил письмо экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского с прошением о помиловании. Сам экс-глава ЮКОСа заявлял, что 12 ноября обратился к президенту РФ с просьбой о помиловании в связи с семейными обстоятельствами.

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В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского, и в этот же день экс-глава ЮКОСа вышел на свободу, затем на частном самолете прилетел в Берлин. В Берлине экс-глава ЮКОСа, по неподтвержденным пока данным, поселился в пятизвездочном отеле "Адлон", расположенном на Унтер ден Линден рядом с Бранденбургскими воротами.

Между тем, как сообщила в субботу радио "Эхо Москвы" представитель экс-главы ЮКОСа Ольга Писпанен, Ходорковский уже встретился в Берлине со своим сыном Павлом.