К 2015 году долг Украины достигнет ужасной цифры — Пинзеник
Народный депутат от фракции УДАР Виктор Пинзеник спрогнозировал, что политика, которую проводит нынешняя власть, приведет в течение следующего года к росту долга Украины до 700 млрд грн.
Об этом Пинзеник заявил в эфире "Шустер Live" на телеканале "Интер", пишет Gazeta.ua.
Нардеп, в частности, отметил, что сегодня получение российского кредита в размере 15 млрд долл. власть в Украине пытается представить обществу как большую победу.
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По его словам, от этого хочется только плакать.
По убеждению Пинзеника, действующая власть совершает ужасные действия.
"Вчера Министерство финансов осуществило заем 184 млн долл. на 8 дней, 50 млн евро на 6 дней", - отметил нардеп.
Он призвал Кабинет министров прекратить наращивать долги.
"В начале 2008 года долг Украины составлял 89 млрд грн, сегодня — уже 550 млрд. По моим прогнозам, с учетом того бюджета, который будет принят, к концу следующего года долг Украины достигнет 700 млрд грн", - спрогнозировал Пинзеник.