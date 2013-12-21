Меркель: Украина не может участвовать в двух таможенных союзах

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, передае РИА Новости.

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"Дверь остается открытой. Никакой даты, когда она будет закрыта, нет. Мы хотим заключить это соглашение об ассоциации, Европа подготовилась к этому. И теперь решение должна принять Украина", - сказала глава немецкого правительства.

Отвечая на вопрос, противоречит ли возможное присоединение Украины к Таможенному союзу (России, Белоруссии и Казахстана) созданию ЗСТ с ЕС, она отметила, что Украина не может подписать соглашение о присоединении к Таможенному союзу и одновременно с этим создать зону свободной торговли с ЕС.

Она добавила, что ситуация будет обсуждаться на саммите Россия-ЕС, который состоится в январе 2014 года.