Захарченко пообещал женщинам-депутатам не разгонять Майдан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Штабе национального сопротивления сообщила народный депутат от «УДАРа» Ирина Геращенко.

Она напомнила, что сегодня в День милиции женщины-депутаты от «УДАРа» посетили Захарченко, чтобы именно в этот день «напомнить людям в погонах, что не погоны определяют статус милиционера, а такие понятия, как честь, преданность делу, профессионализм».

Геращенко отметила, что главной целью визита к министру было побудить его взять на себя ответственность за действия подчиненных и написать заявление об отставке.

Как отметила народный депутат от «УДАРа» Наталия Новик, у Захарченко был «удивленный взгляд» во время обсуждения вопроса отставки.

Депутат отметила, что Захарченко должен нести ответственность за действия своих подопечных.

Кроме того, отметила Геращенко, они обратились к Захарченко с требованием разблокировать правительственный квартал и освободить его от «Беркута» и внутренних войск.

Также она сказала о требовании трех оппозиционных фракций к Захарченко отчитываться в парламенте относительно действий силовых структур 29-30 ноября, 1, 10 и 11 декабря.

«Это не нормально, что после событий 30 ноября министр ни разу не появлялся в Верховной Раде Украины. Хотя, если говорить о таком отчете, который сегодня сделал генеральный прокурор Украины, то, возможно, лучше, чтобы они друг другу рассказывали тот бред, который они пытаются выдать за отчет якобы солидной силовой структуры», - сказала Геращенко.

Кроме того, отметила она, Захарченко заверил, что «не будет силового разгона Майдана, не будет больше никаких попыток вмешательства правоохранительных и органов милиции и попыток снести баррикады и Майдан».

Также, добавила депутат, Захарченко проинформировал, что в рамках расследования событий 30 ноября изучаются действия по превышению служебных обязанностей и чрезмерного применения силы со стороны силовых структур. В то же время министр не предоставил информацию относительно количества этих людей и их фамилий.

Напомним, что сегодня ВерховнаяРада не поддержала запрос народного депутата Украины Юрия Деревянко к Президенту Украины Виктору Януковичу об отставке Виталия Захарченко с должности министра внутренних дел Украины.