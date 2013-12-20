ВР не поддержала запрос к Януковичу об отставке Захарченко

Верховная Рада не поддержала запрос народного депутата Украины Юрия Деревянко к Президенту Украины Виктору Януковичу об отставке Виталия Захарченко с должности министра внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало только 104 народных депутата. Читайте также: Кличко требует от Пшонки арестовать Клюева и Захарченко В запросе предлагалось освободить Захарченко от должности “как должностное лицо, которое превышает свои собственные полномочия, дает противозаконные указания силовым структурам”.

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