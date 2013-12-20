ВР не поддержала запрос к Януковичу об отставке Захарченко
11:36, 20 декабря 2013Политика
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Верховная Рада не поддержала запрос народного депутата Украины Юрия Деревянко к Президенту Украины Виктору Януковичу об отставке Виталия Захарченко с должности министра внутренних дел Украины.
За решение проголосовали 104 депутата
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало только 104 народных депутата.
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В запросе предлагалось освободить Захарченко от должности “как должностное лицо, которое превышает свои собственные полномочия, дает противозаконные указания силовым структурам”.
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