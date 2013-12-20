Парубий: в ряды охранников Евромайдана записались более 5 тыс человек

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Записалось 5250 человек. Но хочу отметить - они не являются одномоментно на Майдане. Это - наша база. На Майдане одномоментно находится около 2 тысяч человек из отрядов самообороны. У нас даже идет такая принудительная ротация, чтобы люди, которые 3-4 ночи отстояли, могли пойти на день- два, побыть с семьей, дома, даже для психологической разрядки, не только физической. Потому дежурство ночью - это высокий уровень нервозности. "Беркут", столкновения, порой просто криминальные личности подходят, пробуют ребят запугать ", - сказал нардеп.

Парубий отметил слаженную работу разведки Евромайдана. По его словам, люди находятся на расстоянии нескольких километров от Майдана, и по рации сообщают о дислокации "Беркута". Кроме этого, у каждой баррикады сейчас стоят по две сотни человек.

Кроме этого, он также рассказал, что в периметре Майдана сейчас находится 202 палатки, но палаточный городок продолжает расти.

"На Майдане сейчас находится 202 палатки. Все они полностью учтены. Составлена ​​карта, у меня есть телефон каждого ответственного. 202 - это в периметре Майдана. А за периметром, возле Киевской администрации, где мы продолжаем развертывать палаточный городок, динамика установления палаток растет, и я даже не могу сказать, сколько их сейчас там есть " , - подчеркнул Парубий.

Напомним, в настоящее время следствием установлено , что противодействие со стороны отдельных митингующих установлению елки на Майдане Независимости стала непосредственным поводом для привлечения правоохранителей. Об этом заявил Генпрокуров Виктор Пшонка.