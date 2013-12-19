Скидка на газ от РФ позволит Украине "заморозить" коммунальные тарифы - эксперт

Снижение цены на газ до 268,5 долл. за тыс. кубометров позволит украинскому правительству не повышать тарифы на газ и тепло. Об этом заявил независимый эксперт Валентин Землянский.

«Требования оппозиции снизить тарифы для населения на 30%, после подписания договоренностей в Москве выглядят популистски и являются контрпродуктивными. Украинские тарифы на газ являются самыми низкими в Европе и их снижение приведет к деградации украинской газодобывающей отрасли. В такой ситуации, нам придется обеспечивать население дорогим импортным газом, поскольку добыча собственного будет неуклонно падать и тогда уже речь пойдет не то что о стабилизации, а о необходимости повышать тарифную планку для населения в разы. Похоже, что именно так видят будущее газовой сферы отечественные революционнеры», - отметил эксперт.

Собеседник обратил внимание на то, что тарифы в Украине для большинства потребителей (более 90% газовых абонентов) составляют 84 долл. за тыс. кубов, в то время как в России этот показатель составляет 113 долл. за тыс. кубов. «Тарифы на газ для населения в РФ выше украинских. Поэтому ожидать снижения цен в Украине не стоит. Если говорить о тарифах на тепло, то они дотируемые, причем дважды. Сначала компенсируется разница тарифов на газ, потом - разница тарифов на тепло. Я думаю, что теперь до выборов 2015 года тарифы на газ и тепло попросту будут заморожены на нынешнем уровне», - сказал Валентин Землянский.

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Как заявил сегодня в интервью Президент Украины Виктор Янукович, высокая цена на импортный российский газ стала одной из главнейших причин экономического кризиса, который затронул Украину. Он отметил, что вследствие подписания невыгодного контракта Украина потеряла более 20 млрд. долларов. По словам Президента, Украина заинтересована покупать больше газ у тех поставщиков, которые предложат более выгодную цену. Именно на этой основе, отметил Виктор Янукович, были достигнуты договоренности о снижении цены на российский газ для Украины до 268,5 долларов США за 1 тыс. кубометров.

«Что касается объемов потребления: если будет такая цена, которая будет нас устраивать на газ, мы заинтересованы потреблять российского газа больше, чем любого другого, который будет дороже. То есть, какой газ будет дешевле, тот мы и будем потреблять», - отметил Виктор Янукович.

По контрактам 2009 г., цена на российский газ для Украины зависит от колебания цен на нефтепродукты на мировом рынке и рассчитывается по определенной формуле. Согласно же дополнению к контракту, подписанному 17 декабря 2013 г. в Москве, корректирующий коэффициент этой формулы будет ежеквартально пересматриваться таким образом, чтобы конечная цена газа составляла 268,5 долларов США.