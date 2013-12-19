Рада отложила голосование по бюджету-2014 до января

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал во время брифинга.

“Мы сегодня на заседании у Рыбака пришли к согласию, что сегодня закон о государственном бюджете голосоваться не будет”, - сказал Яценюк.

Он отметил, что “максимум, что может состояться - это Министерство финансов с трибуны парламента сделает презентацию проекта закона о государственном бюджете”.

“Далее, как и предусмотрено регламентом, процедура рассмотрения законопроекта должна уже состояться в следующем году, не раньше, чем через две недели. То есть фактически это 14-16 числа - мы можем вернуться к вопросу рассмотрения законопроекта о государственном бюджете в первом и втором чтении”, - сказал Яценюк.

Он также выразил мнение, что этот законопроект неприемлем. “На 25 странице проекта данного закона предусмотрена остановка действия социальных и других законов, что запрещено решениям Конституционного Суда. Они опять хотят остановить выплаты афганцам, чернобыльцам, выплаты, которые предусмотрены законом о статусе судей, законом о государственной службе и таким образом уменьшить расходы государственного бюджета, что неконституционно и, в первую очередь, это бьет по карманам украинцев”, - сказал депутат.