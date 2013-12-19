Фракция “Батькивщина” не будет голосовать за проект бюджета-2014 в нынешнем виде — Павловский
10:13, 19 декабря 2013Политика
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Народный депутат от “Батькивщины” Андрей Павловский отмечает, что его фракция не будет голосовать за проект государственного бюджета Украины на 2014 год в нынешнем виде.
”Батькивщина” не будет голосовать за проект бюджета-2014 в нынешнем виде.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
Отвечая на вопрос, будет ли голосовать «Батькивщдина» за проект госбюджета в нынешнем виде Павловский сказал: “Нет”.
Также на уточнение, что именно, по его мнению, нужно доработать в проекте госбюджета, депутат заметил, что это, в частности, показатели, которые касаются социальной сферы.
Напомним, проектом державного бюджету України на 2014 прогнозується інфляція на рівні 4,3% та зростання ВВП - 3%.
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