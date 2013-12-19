Сегодня Раде предложат вернуть Конституцию 1996 года - СМИ

Возможность отмены решения Конституционного суда, которое послужило поводом для возврата к Конституции 1996 года, на протяжении двух дней обсуждалась экспертами на круглом столе в парламентском комитете по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

В итоге участники мероприятия пришли к выводу, что данный шаг способствовал бы разрешению политического кризиса, наступившего в конце ноября после отказа президента Виктора Януковича от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сообщает Коммерсант-Украина.

"Сейчас у депутатов есть два выхода: либо принять соответствующий акт 300 голосами и таким образом обязать президента подписать соответствующее решение, либо принять документ 226 голосами — и искать политический консенсус с президентом. Но легитимно решить этот кризис возможно только в парламенте,— убеждал депутатов бывший министр юстиции Сергей Головатый.

Народные депутаты от Партии регионов не присутствовали при обсуждении, а пришли в зал к началу заседания комитета — в 15.00. Большинство вопросов повестки дня народные депутаты рассмотрели в течение часа. Однако последний вопрос — о поддержке рекомендаций круглого стола — вызвал дискуссию.

"Эти рекомендации разработаны сегодня, мы их в первый раз видим: давайте их "причешем" и только после этого будем рассматривать",— возмутился народный депутат Анатолий Близнюк (Партия регионов). Представители Компартии также выступили против.

Давид Жвания попытался объяснить депутатам суть рекомендаций круглого стола, однако его поддержали только представители оппозиции.

В знак протеста представители Партии регионов и КПУ покинули заседание.

После демарша представителей большинства восемь членов комитета поддержали рекомендации круглого стола. "Завтра в Верховной раде будут зарегистрированы три законопроекта: об отмене решения Конституционного суда 2010 года, об изменении календарного плана заседаний Рады (предлагается продлить работу парламента до 27 декабря и провести первое заседание в 2014 году 8 января), о невозможности введения чрезвычайного положения в стране.

Документы уже готовятся, и я приглашу глав всех фракций стать их соавторами",— позже заявил Жвания.