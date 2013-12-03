Партия регионов обвиняет оппозицию в подготовке переворота

Об этом говорится в заявлении партии опубликованном на официальном сайте.

"Драматические события последних нескольких дней со всей очевидностью продемонстрировали преступные намерения оппозиционных политических сил, их готовность приступить к активной фазе силового сценария, направленного на захват власти", — говорится в заявлении.

В ПР заявили, что оппозиция осуществила "захват административного здания Киевской городской государственной администрации, оккупированы Дом профсоюзов, Октябрьский дворец, заблокирован Кабинет Министров, происходят разбойничьи попытки силового прорыва к Администрации Президента Украины".

В партии считают, что "по прямому указанию вождей оппозиции в стране шаг за шагом совершаются целенаправленные действия, которые могут быть квалифицированы как попытка государственного переворота".

"По указанию оппозиционных путчистов местные советы западных регионов Украины устраивают "парад местечковых суверенитетов", принимают незаконные решения, которые несут прямую угрозу территориальной целостности страны. Злостно нарушая Конституцию Украины, руководители органов местного самоуправления самовольно прекращают работу государственных, коммунальных учреждений и организаций, останавливают учебный процесс в школах, призывают к всеукраинской забастовке", - говорится в заявлении.

Партию регионов поражает "бесцеремонная настойчивость, с которой путчисты пытаются снять с себя ответственность за организацию кровавых провокаций, использование полукриминальных молодчиков-экстремистов в штурмовых атаках на административные здания, в жестком силовом противостоянии с сотрудниками правоохранительных органов".

"Только теперь, анализируя всю цепь логически взаимосвязанных событий, можно понять весь цинизм Яценюка, который в одном из своих вильнюсских интервью 29 ноября объявил «кровавую войну» Президенту Украины В.Януковичу, пообещал не останавливаться ни перед чем для достижения своих целей" - сказано в заявлении.

Партия регионов выражает поддержку позиции президента "о недопущении дальнейшей эскалации общественного напряжения, наказании виновных в происшедших силовых конфликтах, необходимости поиска широкого консенсуса, сохранения национального единства, гражданского мира и согласия".

Также в партии говорят о мобилизации своих сторонников для обеспечения работы органов власти, которые блокируются участниками акций протеста в Киеве.

В связи с последними событиями в государстве, Партия регионов просит Генеральную прокуратуру "дать объективную правовую оценку фактам захвата административных зданий, антиконституционным действиям представительских органов местного самоуправления западных регионов Украины, которые посягают на территориальную целостность государства, разжигают межрегиональную вражду, демонстративно саботируют решения центральных органов власти".