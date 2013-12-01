В ПР считают, что оппозиция не должна нагнетать эмоции в обществе

Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии Регионов Владислав Лукьянов.

«Мирные демонстрации – это когда люди выражают свою гражданскую позицию, не бьют окна, не ломают двери, не бросают палки, камни, бутылки. Но когда речь идет о вмешательстве в работу государственных органов, о прямом нарушении конституционного строя государства, то, безусловно, это уже далеко не мирные действия», – отметил депутат.

«И очень важно не нагнетать эмоции. Не нужно «повышать градус» событий», - подчеркнул политик.

«Государство обязано принять адекватные меры. Там, где есть большое скопление людей, нужно обеспечить порядок. И как гражданин, и как политик я требую, чтобы был наведен порядок. Власть должна реагировать четко и конкретно, но при этом не превышая пределы необходимой самообороны. Но если человек совершает противоправные действия – он должен нести ответственность в соответствии с законами», – отметил политик.