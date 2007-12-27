Тимошенко, Яценюк, Балога, Богатырева прибыли на пресс-конференцию Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, Председатель Верховной Рады Арсений Яценюк, глава Секретариата Президента Виктор Балога, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса Богатырева, министры прибыли на пресс-конференцию Ющенко, проходящую в здании "Украинского дома".

Пресс-конференция Президента, посвященная итогам года, началась в 18.00. В ходе пресс-конференции происходят поочередные включения с вопросами Президенту из Львова, Полтавы, Донецка и Симферополя, где в режиме телемостов за ходом вопросов и ответов наблюдают журналисты местных изданий.

Также задаются вопросы, присланные для Президента пользователями Интернета. Всего по Интернету задано около 8 тысяч вопросов.