Луценко считает, что в Украине еще нет политической силы, выражающей интересы Евромайдана

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луценко, по его словам, «на Евромайдане родился запрос не только на новую Украину, но и на новую политическую силу, которая будет воплощать этот запрос на новую систему власти в стране. Политики, общественные активисты, участники Евромайдана должны предложить альтернативу нынешнему авторитарному феодализму».

Как сказал Луценко, Евромайдан родил новых руководителей студенческих комитетов, блокпостов, общественных движений и даже молодых лидеров ранее малоизвестных партий. "Общество стало более взрослым, более прагматичным и более циничным. Политиков оно рассматривает как инструмент. В Украине появился спрос на европейские реформы. Если раньше о них говорили декоративно и иронически, в частности, как о «евроремонте» и «евроновациях», то сейчас возник спрос на ценности, которые сделали успешными наших западных соседей от стран Прибалтики до Болгарии", - заявил Луценко.

По его мнению, нынешние события – «это вторая попытка буржуазной революции в Украине. Двигателем и Помаранчевой революции, и сегодняшних событий было и есть недовольство среднего класса авторитарно-феодальными порядками. Средний класс или тот, кто мечтает им стать, кто чувствует себя свободным, объединились с обездоленными массами, которых довели до нищеты социальной дрессурой нынешнего режима. Но ключом к изменениям, теми, кто вышел первым, и тех, кто ночью 11 декабря прибежал на баррикады, был средний класс».

«Сейчас на Евромайдане рождается антисистема, которой так и не предложили нынешние политики. Они дали технологию протеста «против», но не дали технологии «за», - отметил Луценко.