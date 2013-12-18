Милиция получила более 100 сообщений о нарушениях и открыла 2 дела из-за довыборов в ВР

16:08, 18 декабря 2013
Политика
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К правоохранителям за время избирательного процесса по выборам в Верховную Раду в пяти одномандатных округах поступило более 100 сообщений, которые так или иначе связаны с выборами.  

Больше 100 сообщений о нарушения правил голосование получила милиция на довыборах в ВР.

По двум фактами, содержавшимся в этих сообщениях, открыто уголовное производство, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Уголовные производства открыты по ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права принимать участие в референдуме, работе избирательной комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) и ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что председатель ЦИК Михаил Охендовский и председатель комитета избирателей Украины Александр Черненко высказали мнение, что результаты повторных выборов в Раду являются легитимными.

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