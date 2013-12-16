КИУ и ЦИК считают, что нет оснований не признавать результаты выборов
Председатель ЦИК Михаил Охендовский и председатель комитета избирателей Украины Александр Черненко высказали мнение, что результаты повторных выборов в Раду являются легитимными
В настоящее время нет оснований ставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей на повторных выборах в 5 округах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский.
“В сущности, в настоящее время нет оснований ставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей в 5 округах. Жалоб или сообщений о существенных нарушениях, которые могли повлиять на подсчет голосов избирателей, ход голосования или на результаты голосования в настоящее время у ЦИК нет”, - отметил он.
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Он также отметил, что подсчет протоколов УИК дает серьезные основания надеяться, что протоколы ОИК могут поступать в Центризбирком сегодня вечером или не позже, чем завтра утром.
Охендовский напомнил, что протоколы поступят в ЦИК от ОИК вместе с протоколами всех участковых избирательных комиссий соответствующих избирательных округов на основании обработки настоящих документов с соответствующими актами, заявлениями, жалобами или другими сообщениями субъектов избирательного процесса.
Председатель ЦИК также напомнил, что официальные результаты повторных выборов в 5 округах должны быть установленные до 30 декабря.
“Надеюсь, что это будет сделано намного раньше”, - добавил Охендовский.
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В Комитете избирателей Украины не видят оснований для непризнания результатов повторных выборов народных депутатов в 5 одномандатных округах, хотя и обращают внимание на многочисленные нарушения.
Об этом заявил председатель КИУ Александр Черненко на пресс-конференции в УНИАН.
“Нет правовых оснований для неустановления результатов выборов, но технология — подкуп избирателей — повлияла на этот результат, и прежде всего в №194 и №223 избирательных округах”, - сказал Черненко.
По мнению председателя КИУ, выборы прошли в условиях, которые не отвечают принципам и стандартам демократических выборов.
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Главными проблемами в день голосования и во время подсчета голосов КИУ называет: подкуп избирателей, осуществление контроля за голосованием, вынесение бюллетеней за пределы участка, присутствие посторонних лиц непосредственно на участках или возле них, препятствование работе наблюдателей.
КИУ подчеркивает общую неблагоприятную атмосферу, в которой проходили выборы во всех 5 округах, вследствие присутствия возле участков и помещений окружных избирательных комиссий большого количества неустановленных лиц, блокирования работниками правоохранительных органов штаба кандидата Николая Булатецкого в и.о. №194.
КИУ обеспокоен необоснованным затягиванием подсчета голосов окружной избирательной комиссией в и.о. №94 и №223 и призывает членов ОИК как можно быстрее установить результаты выборов в этих округах.
КИУ призывает Центральную избирательную комиссию должным образом рассмотреть все жалобы, поступившие в комиссию, а правоохранительные органы тщательным образом расследовать каждый задокументированный факт подкупа избирателей.