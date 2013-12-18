Азаров: правительство сегодня рассмотрит проект бюджета на 2014 год
10:20, 18 декабря 2013Политика
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Премьер-министр Николай Азаров заявил, что сегодня рассмотрит проект бюджета на 2014 год
Правительство рассмотрит проект бюджета на 2014 год.
Правительство на сегодняшнем заседании рассмотрит проект государственного бюджета Украины на 2014 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства.
«Решения, которые приняты вчера (относительно цены газа – УНИАН), позволили нам рассмотреть проект бюджета (на 2014 год – УНИАН). И сегодня мы его рассмотрим», – сказал Азаров, подчеркнув, что это один из самых сложных бюджетов.
Премьер также уточнил, что основное внимание в бюджет-2014 уделено улучшению социально-экономического благосостояния граждан.
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