Бильдт считает, что российские кредиты отложат модернизацию Украины

Об этом он написал в своем Twitter.

"Российские экстренные кредиты Украине рискуют отложить срочные экономические реформы и необходимую европейскую модернизацию. Снижение может продолжиться", - написал Бильдт.

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве состоялось заседание российско-украинской межгосударственной комиссии под председательством президентов РФ и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича.

В ходе заседания достигнут ряд договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 дол. за тыс. кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 млрд долл.