Бильдт считает, что российские кредиты отложат модернизацию Украины
03:12, 18 декабря 2013Политика
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Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт считает, что кредиты, которые выделит Киеву Москва притормозят экономические реформы.
Бильдт считает, что российские кредиты отложат модернизацию Украины expert.ru
Об этом он написал в своем Twitter.
"Российские экстренные кредиты Украине рискуют отложить срочные экономические реформы и необходимую европейскую модернизацию. Снижение может продолжиться", - написал Бильдт.
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Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве состоялось заседание российско-украинской межгосударственной комиссии под председательством президентов РФ и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича.
В ходе заседания достигнут ряд договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 дол. за тыс. кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 млрд долл.
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