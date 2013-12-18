Германия критикует Россию за действия в отношении Украины

Ветеран социал-демократической партии Германии вернулся в правительство во вторник на должность, которую занимал при работе первой "большой коалиции" во главе с канцлером Меркель в 2005-2009 годах, передает ВВС Украина.

По теме: МИД Германии: Мы хотим, чтобы Украина была вместе с нами

"Просто скандально то, как Россия воспользовалась экономическими проблемами Украины в собственных целях, а также чтобы не допустить подписания соглашения об ассоциации с ЕС, - сказал Штайнмайер. - Конечно, насильственные действия украинских сил безопасности в отношении мирных демонстрантов также являются скандальными".

В своем первом выступлении в должности министра иностранных дел мощной страны ЕС господин Штайнмайер сказал, что в четверг посетит Польшу, где обсудит ситуацию вокруг Украины.