Возле Рады продолжается провластный митинг
09:54, 17 декабря 2013Политика
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Возле здания Верховной Рады Украины проходит митинг сторонников Партии регионов в поддержку Президента Украины Виктора Януковича
Митингующие смотрят запись "круглого стола"
Как передает корреспондент УНИАН, возле сцены несколько сотен митингующих смотрят в записи "круглый стол" с участием Януковича.
В то же время здание ВР, как и раньше, окружено автобусами и сотрудниками милиции.
Напомним, работа Рады сейчас заблокирована.
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