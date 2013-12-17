Возле Рады продолжается провластный митинг

09:54, 17 декабря 2013
Политика
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Возле здания Верховной Рады Украины проходит митинг сторонников Партии регионов в поддержку Президента Украины Виктора Януковича

Митингующие смотрят запись

Как передает корреспондент УНИАН, возле сцены несколько сотен митингующих смотрят в записи "круглый стол" с участием Януковича.

В то же время здание ВР, как и раньше, окружено автобусами и сотрудниками милиции.

Напомним, работа Рады сейчас заблокирована.

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