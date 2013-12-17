ЦИК продолжит объявлять данные протоколов после 10.00
09:23, 17 декабря 2013Политика
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Ориентировочно в 10.00 продолжится заседание Центризбиркома по принятию и оглашению данных протоколов ОИК.
После десяти ЦИК продолжит оглашение данных протоколов ОИК
Сегодня ориентировочно в 10.00 после перерыва будет продолжено заседание Центральной избирательной комиссии, открытое вчера в 22.15, на котором предусматривается принять и огласить сведения протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в одномандатных округах на повторных выборах народных депутатов 15 декабря.
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Об этом сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.
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