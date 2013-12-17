К журналисту пришли "ночные гости" с угрозами - СМИ

"Сегодня ночью ко мне пришли "гости". И хотя ночью я гостей не принимаю, они были настойчивы. На все вопросы, что им нужно, предлагали (довольно грубовато, надо сказать), чтобы я вышел в коридор "поговорить", чем-то угрожали", - заявил Тузов Украинской правде.

"Пока шли переговоры, неизвестные (которых я записал на видео), успели наследить: с корнями вырвали камеру видеодомофона и подожгли коврик под дверью. Когда начала гореть резина и в коридоре многоквартирного дома начал распространяться едкий дым (коврик был резиновый), я вышел из квартиры, чтобы потушить пожар", - добавил он.

"Услышав сигнал тревоги, на этаже появилась консьержка. Неизвестных удалось задержать до приезда наряда милиции. В присутствии понятых был составлен протокол о противоправных действиях и повреждении имущества и установлены личности визитеров", - отметил Тузов.

"У одного из них в руке был металлический такелажный карабин. Надеюсь, следствие даст ответ на вопрос, кто эти люди и какова была цель их ночного визита. Информирую, что никаких конфликтов с гражданами, которые могли бы вызвать агрессию, у меня нет и не было", - добавил журналист.