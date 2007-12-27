В НУ-НС отказывают Януковичу в праве комментировать проблемы Нефтегаза

“Наделав проблем в НАК “Нефтегаз”, предыдущее правительство критикует любую попытку выйти из этих проблем”, - сказала в интервью официальному сайту блока народный депутат, фракция “Наша Украина – Народная Самооборона” Ксения Ляпина, комментируя критику Азарова относительно проведения новым правительством мероприятий по выведению кризиса НАК “Нефтегаз”.

Она отметила, что “к сожалению, предыдущее правительство не прилагало никаких усилий для того, чтобы решить проблему НАК “Нефтегаз”, потому сейчас не имеет никакого морального права как-то комментировать попытки нынешнего правительства попытки выйти из этого кризиса”.

“Доведение до банкротства НАК “Нефтегаз”, очевидно, могло делаться в чьих-то частных интересах”, - отметила народный депутат, добавив, что “критика бывшего правительства по этому вопросу сегодня уже никого не волнует”.

“НАК “Нефтегаз” нужно выводить из кризиса, и предложены реалистичные мероприятия для этого. Если кто-то может предложить что-то лучшее – пожалуйста, предлагайте”, - подчеркнула Ляпина.