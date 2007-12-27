Азаров: неделю назад у Нефтегаза долгов не было

По окончанию расширенной части заседания Кабмина Юлии Тимошенко член парламентской фракции Партии регионов Николай Азаров заявил журналистам, что еще неделю назад у «Нефтегаза Украины» не было проблем по платежам на 12 млрд. грн, сообщает сайт ПР.

«Я всего неделю назад ушел из правительства, и могу вам сказать, что у «Нефтегаза» не было проблем с платежами, которые требуют госгарантий на 12 млрд. грн. Если вдруг они появились, то откуда - это вопрос к новому правительству. В любом случае предоставление бюджетных гарантий по платежам НАК «Нефтегаз Украины» на такую сумму я считаю чрезмерными", - сказал, в частности, Николай Азаров.