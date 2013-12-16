За 2 дня в Киеве госпитализировано 27 участников митингов

"В департаменте здравоохранения КГГА информируют, что с 00.00 до 9.00 16 декабря за медицинской помощью обратились семь участников акций протеста, из них пять госпитализированы. Среди причин госпитализации: состояние после судорог, перелом левой скуловой дуги со смещением, ушиб ягодиц, приступ бронхиальной астмы", - говорится в сообщении.

В профильном департаменте отмечают, что в течение прошлых суток, 15 декабря, к бригадам неотложной медицинской помощи обратились 34 участника акций протеста. Из них 22 человека госпитализированы.

В центре Киева продолжают митинговать сторонники европейской интеграции Украины, а также сторонники украинской власти. Ежедневно митингующие обращаются за помощью к медикам.