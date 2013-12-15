На теле умершего на Майдане нет признаков насильственной смерти - КГГА

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на Департамент здравоохранения.

Как говорится в сообщении, сегодня в 10.40 на станцию скорой медицинской помощи поступил вызов с информацией о том, что на Майдане Незалежности «плохо человеку». Диспетчер направила по указанному адресу бригаду, которая прибыла на место через две минуты. Несмотря на усилия медиков и реанимационные действия, спасти человека не удалось. Констатирована внезапная смерть. Признаков насильственной смерти при поверхностном осмотре не выявлено.

Всего сегодня по состоянию на 12.00 к медикам обратилось 15 участников массовых мероприятий. Госпитализировано 7 из них. Причины обращений – обострение хронических заболеваний, травмы, одно отморожение.