Ющенко наконец объяснил логику назначения Богатыревой секретарем СНБО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Совет национальной безопасности и обороны должен быть площадкой для формирования национальных приоритетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время представления в СНБО нового секретаря Совета нацбезопасности и обороны Раисы БОГАТЫРЁВОЙ.

«Этот стол я вижу как площадку для диалога ради формирования национальных приоритетов, и другой цели нет», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что одним из главных вызовов для Украины является политическая стабилизация.

«Пока страну будут сотрясать политические коллизии, очень трудно будет говорить с инвесторами, деловыми кругами, со всеми, кто работает на потенциал страны», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что его целью является объединение всего украинского общества. Президент убежден, что профессионалы должны сидеть за одним столом, чтобы выработать ключевые приоритеты для развития страны.

В.ЮЩЕНКО охарактеризовал Р.БОГАТЫРЁВУ как политика, который «не манипулирует полярными позициями». По его словам, Р.БОГАТЫРЁВА демонстрирует, что люди из разных политических сил могут занимать конструктивную позицию, когда речь идет об общенациональных приоритетах. При этом он подчеркнул, что именно в этом заключается логика назначения Р.БОГАТЫРЁВОЙ на должность секретаря СНБО.