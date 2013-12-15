Нардепы и наблюдатели задержали на дороге под Первомайском 15 автобусов с людьми (фото)

Об этом УНИАН с места события сообщил наблюдатель от ОПОРЫ.

"Сейчас автобусы припаркованы на обочине. По сообщению мониторинговой группы наблюдателей, якобы между субъектами избирательного процесса достигнута договоренность о том, что автобусы будут стоять до 20.00", - сообщает ОПОРА.

На месте находятся сотрудники правоохранительных органов, которые настаивают на том, чтобы автобусы припарковали в более безопасном месте, чтобы они не стояли на трассе.

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Как заверил представителя ОПОРЫ Гержов, на участке он находится в статусе доверенного лица кандидата в народные депутаты Николая Круглова, а также объяснил, кто с 14 декабря находится возле здания ОИК № 132.

«Это разные люди, которые будут защищать результаты выборов, будут оберегать членов УИК от молодых людей, которые будут препятствовать им попасть в ОИК. Напрасно СМИ называет их «титушками» - я их видел, это очень интеллигентные люди», - сказал Гержов.

Как сообщает наблюдатель ОПОРЫ, в настоящее время возле ОИК № 132 находится около 250 человек.

Также ОПОРА в своем сообщении цитирует слова секретаря ОИК № 132 Александра Альбещенко: «Эти люди выражают свою позицию, по-видимому, свою поддержку тому или другому кандидату, но работе ОИК они не мешают».

Как сообщал УНИАН, сегодня утром ОПОРА сообщила, что возле здания окружной избирательной комиссии №132 (г. Первомайск Николаевской области) собралось около 100 человек, которые выступают «за честные выборы».

"На вопрос, что они здесь делают, отвечают, что пришли голосовать. Как сообщают наблюдатели, за зданием ОИК на стадионе для тех, кто «за честные выборы», еще со вчерашнего дня стоит армейская палатка, полевая кухня, 2 биотуалета", - сообщает ОПОРА.