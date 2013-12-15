КИУ заявляет о нарушениях во время повторных выборов в 5 округах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КИУ, в ОИК № 132 (Первомайск) в Арбузинском районе участковые избирательные комиссии №№ 480005, 480006 открылись без кворума, присутствовало только по 8 человек из 10 необходимых. Остальные члены комиссии подошли уже после начала голосования.

В село Курипчено Первомайского района УИК № 480569 ОВК № 132 заехали два автобуса (номерные знаки 0123, 5777) с ”избирателями” в количестве около 40-50 человек, которые пытались проголосовать. Есть подозрение, что отрабатывают технологию ”платочек”. Члены УИК и наблюдатели не дали им проголосовать. Автобусы отправились на Первомайск.

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Здание ОИК №132 со всех сторон окружено людьми ”характерной внешности”. Людей завозили к зданию 14 декабря на автобусах. Они говорят, что представляют НОО ”За честные выборы”. Согласно документам, которые были поданы в Первомайский горисполком, прямое отношение к этойі НОО имеют активные члены Партии регионов. Они декларируют наблюдение за выборами. Акция заявлена до 22 декабря. Как отмечают в КИУ, есть опасение, что эти активисты могут создать или блокаду, или изоляцию ОИК с целью реализации своих целей, например, недопущения наблюдателей в здание ОИК.

При этом народному депутату от «Батькивщины» Игорю Бриченко было отказано в предоставлении этого же участка для ”встречи с избирателями”.

В ОИК № 194 (Черкассы) все работает, УИК открылись. Собственные источники КИУ предостерегают, что самое интересно начнется, как будут завозить бюллетени.

В округе № 197 (Черкасская область) в УИК № 710890 в Каневе не пустили журналистов ”5 канала”, мотивируя отсутствием паспортов.

В помещении УИК № 710269 отсутствует информация о кандидатах. В УИК отмечают, что агитация в день голосования запрещена. «Это вопиющая некомпетентность», - заявляют в КИУ.

В ОИК № 223 (Киев) членам УИВК поступают СМС-сообщения с напоминанием об ответственности за фальсификации. Они называют это угрозами.

КИУ осуществляет долгосрочное наблюдение за избирательным процессом во всех 5 округах. На участках работает 400 наблюдателей КИУ.