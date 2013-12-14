Митинг сторонников Президента собрал около 200 тысяч человек

К митингу «Сохраним Украину!» присоединяется все большее количество людей из разных регионов страны.

Сейчас на Европейской площади столицы уже около 200 тысяч сторонников курса Президента Виктора Януковича. Как утверждают организаторы митинга, среди участников много киевлян, которые не поддерживают протестующих на Майдане Независимости. Жители столицы общаются с приезжими из других регионов, обмениваются мнениями.

Сторонники курса Президента и правительства выступают за построение Европы в Украине и требуют прекратить гражданское противостояние.

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