Черновицкие студенты собрали более 125 тыс. грн пожертвований на Евромайдан

Активисты студенческого Евромайдана в Черновцах собрали 125 тыс. 137 грн пожертвований от буковинцев.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили члены координационного совета черновицкого Евромайдана.

Из указанной суммы активисты израсходовали 71 тыс. 285 грн. За эти средства на Евромайдан в Киев и обратно отправили около тысячи желающих.

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Кроме того, студенты опровергли информацию относительно мошенников, которые наживались за счет митингующих. Как отметил один из членов координационного совета, случаи, когда мошенники показывали билеты на поезд, им компенсировали потраченные средства, а те, забрав деньги, сдавали в кассу проездные документы, могли иметь место в первый день Евромайдана. Тогда еще не было никакой организации ни в Черновцах, ни в Киеве. Со следующего дня компенсации четко контролировались и мошенничества, если они и были, не имели массового характера, подчеркнули в координационном совете.