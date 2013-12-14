На Майдане во время концерта "Океана Эльзы" сторонникам власти выделят сектор
Лидер фракции "Батьківщина" Арсений Яценюк предлагает участникам провластного митинга, который состоится в Киеве на выходных, посетить концерт группы "Океан Эльзы" на Майдане Незалежности в 20:00 субботы.
"Мы специально отведем место для этих людей там, вверху на ул. Институтской. Пусть приходят на Майдан и на концерт", – сказал он на митинге на Майдане.
"Это будут не "регионы", там никого нет, кроме Януковича, Рыбака и Азарова. Это наши братья и сестры, они тоже украинцы независимо от того, на каком языке говорят и откуда они родом", - заметил Яценюк.
В свою очередь, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко призвал "майдановцев" в выходные не поддаваться ни на какие провокации и не проявлять агрессии.
"У кого будет хоть какая-то агрессия, тот будет иметь дело со мной", - добавил Кличко.
Как сообщалось, группа "Океан Эльзы" выступит на Майдане в своем "золотом" составе.
Власть свозит на выходные в Киев около 200 тыс. человек. Митинги в поддержку Виктора Януковича будут проходить на Европейской площади столицы.
Оппозиция собирает Народное вече на 12:00 в воскресенье, 15 декабря.