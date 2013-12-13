В правительстве объяснили, что означает "углубления сотрудничества" с Россией

Об этом заявил министр энергетики Эдуард Ставицкий, сообщает ТСН.

По его словам, с Россией в ближайшее время будут подписаны только некоторые межотраслевые соглашения.

"Углубление сотрудничества - это не вступление или какая-то другая составляющая. Углубление - подразумевается торговые отношения", - пояснил министр.

А вот к изменениям в газовых контрактах или вступления в Таможенный союз дело не дойдет, подчеркнул чиновник.

"За газ идут переговоры. Они очень сложные. И пока существенного желания наших партнеров по изменению по контракту мы не видим", - рассказал Ставицкий.