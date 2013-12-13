В правительстве объяснили, что означает "углубления сотрудничества" с Россией
00:43, 13 декабря 2013Политика
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Курс Украины на Евросоюз остается неизменным.
Об этом заявил министр энергетики Эдуард Ставицкий, сообщает ТСН.
По его словам, с Россией в ближайшее время будут подписаны только некоторые межотраслевые соглашения.
"Углубление сотрудничества - это не вступление или какая-то другая составляющая. Углубление - подразумевается торговые отношения", - пояснил министр.
А вот к изменениям в газовых контрактах или вступления в Таможенный союз дело не дойдет, подчеркнул чиновник.
"За газ идут переговоры. Они очень сложные. И пока существенного желания наших партнеров по изменению по контракту мы не видим", - рассказал Ставицкий.
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