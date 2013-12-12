"Днепр" проиграл матч за первое место в группе Лиги Европы

Во Флоренции завершился матч последнего тура Лиги Европы УЕФА, в котором "Фиорентина" обыграла днепропетровский "Днепр" со счетом 2:1.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был матч за первое место в итоговой таблице группового турнира.

Перед последним туром итальянская и украинская команда имели в турнирной таблице, соответственно, 13 и 12 очков, досрочно обеспечив себе место в плей-офф. В то же время, явными аутсайдерами были португальский "Пасуш" и румынский "Пандурий", набравшие, соответственно, 2 и 1 балл.

В игре за первое место в таблице "Днепр" отлично начал, открыв счет уже на 13-й минуте. Точным ударом по воротам отметился Евгений Коноплянка. Тем не менее, еще до перерыва "фиалки" сравняли счет. Гол на счету Хоакина. А уже после перерыва, на 77-й минуте, Куадрадо точным ударом принес победу хозяевам поля.

Таким образом, "Днепр" с 12-ю баллами остался на втором месте. Своего соперника по 1/16 финала команда узнает во время жеребьевки плей-офф, которая состоится 16 декабря.