Арбузов убежден, что условия для ассоциации с ЕС будут созданы в "обозримом будущем"

Об этом в Брюсселе говорили Еврокомиссар по расширению и политике соседства Штефан Фюле и Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

«Мы договорились сегодня, что на основании ясной приверженности Украины подписать соглашение об ассоциации мы, во-первых, подготовим дорожную карту для применения соглашения об ассоциации, во-вторых, будем способствовать и поддерживать Украину в создании необходимых условий для достижения соглашения с МВФ, в-третьих, использовать существующие двусторонние консультации для изучения всех вопросов, связанных с применением соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли», - сказал Фюле.

Глава украинской делегации Сергей Арбузов обратил внимание на то, что переговоры идут в конструктивном русле.

«Украинское правительство продолжило переговоры с руководством ЕС об устранении проблемных вопросов на пути имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и создании зоны свободной торговли. Мы благодарны за откровенный и продуктивный диалог, который сегодня состоялся с еврокомиссаром Штефаном Фюле. Убежден в том, что наша совместная работа завершится полным взаимопониманием, и Кабинет министров Украины выполнит поставленное президентом Украины задание создать условия для подписания Соглашения об ассоциации в обозримом будущем», — сказал Арбузов.

Первый вице-премьер сообщил, что представители ЕС подтвердили: двери в Евросоюз для нашей страны остаются открытыми и подтвердили неизменность европейского выбора Украины.

Он сказал, что в ходе переговоров с еврокомиссаром Фюле речь шла также о внедрении механизмов минимизации экономических рисков для Украины на пути интеграции и разработке документа, который определит шаги Украины как в преддверии подписания ассоциации, так и после ее имплементации.

«Хочу еще раз заверить украинский народ в том, что переговоры продолжаются и наша страна обязательно подойдет к историческому моменту подписания Соглашения об ассоциации с ЕС с учетом стратегических национальных интересов», — сказал Арбузов.