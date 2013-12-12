В оппозиции назвали очередное условие для проведения круглого стола

Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко отмечает, что оппозиция не согласится на участие в круглом столе с представителями власти, пока не будут освобождены от должностей и наказаны виновные в избиении участники акций протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал во время брифинга в Штабе национального сопротивления.

Кличко заметил, что Президент Украины Виктор Янукович ведет разговоры о проведении круглого стола с оппозицией, а с другой стороны - “посылает снова милицию разгонять людей”.

“Это противоречит всем предложениям, которые на сегодняшний день есть”, - подчеркнул он.

Лидер «УДАРа» подчеркнул, что требования оппозиции остались неизменными: освобождение незаконно задержанных активистов, наказание виновных в этих событиях и отставка правительства.

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“Это ключевой базис, после которого мы готовы садиться за любой стол”, - сказал он.

В то же время Кличко отметил, что в заседании такого круглого стола должны также принять участие авторитетные личности, которым доверяют люди; представители европейского сообщества; также нужно определить, каким должен быть результат заседания круглого стола.

Также Кличко в очередной раз заявил, что разрешить нынешний политический кризис в Украине можно путем проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Президент Украины Виктор Янукович пригласил оппозицию к диалогу и пообещал не допустить применения силы.

“Я лично готов к участию в таком круглом столе. Ради достижения компромисса призываю оппозицию не отказываться, не идти путем противостояния и ультиматумов”, - говорится в заявлении.

Янукович заверил, что власть будет действовать исключительно в рамках закона и никогда не применит силу против мирных собраний.