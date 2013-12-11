В оппозиции рассказали, когда сядут за стол переговоров с властями

Для начала переговоров необходимо отпустить задержанных участников акции протеста. Также среди требований - освобождение главы МВД Виталия Захарченко и возвращения в казармы солдат внутренних войск, передает ТСН.

Об этом со сцены Майдана заявил Юрий Луценко. После выполнения всех требований, по словам Луценко, Майдан может уполномочить лидеров на переговоры с властью.

Луценко также отметил, что на переговорах речь должна идти о формировании временного правительства и подготовки к парламентским и президентским выборам.

Как сообщалось ранее, в среду, 11 декабря, должен состояться круглый стол президентов, власти и оппозиции. Об этом заявил экс-президент Леонид Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что Янукович готов помочь задержанным на Евромайдане.